رئيس الوزراء الأردني: إسرائيل تلعب بالنار

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن "علاقات الأردن مع إسرائيل عند أدنى مستوياتها منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين، وأن هذا، نتيجة للإجراءات الأحادية التي تتخذها تل أبيب"، معلناً "رفض التصريحات والخطاب الذي يتبناه البعض داخل إسرائيل، بأن الأردن هو فلسطين أو تلك المتعلقة بترحيل الفلسطينيين إلى الأردن".
ولفت الى ان "التصريحات الإسرائيلية بما يخص أن الأردن هو فلسطين أمر خطير للغاية ليس بالنسبة للأردن وحسب، بل ويشكل خطرا على المنطقة، وما هو إلا لعب بالنار في منطقة تعاني بالأصل من حالة اضطراب"، مشدداً على أن العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة "عميقة وتاريخية واستراتيجية، وأنها على حالها مع جميع الإدارات الأميركية، ومع الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ والشعب الأميركي، لذلك لسنا قلقين من أن تتأثر هذه العلاقة الاستراتيجية".
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