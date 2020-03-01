ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 130

أعلن مدير جهاز الصحة العامة الفرنسي عن ارتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ في ​فرنسا​ من 100 إلى 130 .

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد طلب ​وزير الصحة​ الفرنسي أوليفييه فيرانا من المواطنين "الحد من تبادل القبلات لدى التحية والترحيب، بهدف تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والحظر يشمل القبلات التقليدية المزدوجة أو الثلاثية على الخد، والتي تسمى في فرنسا la bise".