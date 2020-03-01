دفاع روسيا: لا يمكن ضمان سلامة الطائرات التركية بعد إغلاق سوريا للمجال الجوي بإدلب

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في ​سوريا​، ​اللواء​ يوري بورينكوف، أن "​روسيا​ لم تعد قادرة على ضمان سلامة الطائرات التركية في سوريا، بعدما أغلقت ​الحكومة السورية​ المجال الجوي في إدلب".

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