بيسكوف: المعركة ضد العناصر الإرهابية بسوريا ستستمر بالرغم من أي تصريحات

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي ​ديمتري بيسكوف​ أن الحرب ضد الإرهابيين في ​سوريا​، التي تتواجد فيها منشآت عسكرية روسية ، ستستمر بالرغم من أي تصريحات.

وفي حديث تلفزيوني، أشار إلى أننا "نعلم أنه وفقًا لاتفاق سوتشي قبل عام، كانت ​تركيا​ ملزمة بضمان عدم فعالية هذه العناصر الإرهابية"، لافتاً إلى أنه "لسوء الحظ، لم تف تركيا بهذه الالتزامات، وقام الإرهابيون بالهجوم ضد القوات المسلحة السورية".

وأشار بيسكوف إلى أن تصرفات الجيش السوري في الأيام الأخيرة "تهدف إلى مواجهة ​الجماعات الإرهابية​".

ولفت المتحدث إلى أن "الإرهابيين في سوريا يضربون المنشآت العسكرية الروسية"، مؤكداً أنه "لذلك، على الرغم من أي تصريحات، ستستمر المعركة ضد هذه العناصر الإرهابية".