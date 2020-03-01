هارون: هناك هلع مبالغ فيه لكن أيضاً هناك خوف من إنتشار فيروس كورونا

أكد نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان ​سليمان هارون​، في حديث تلفزيوني، أن الجهود التي تقوم بها ​وزارة الصحة​ في مواجهة ​فيروس كورونا​ جيدة، لافتة إلى أنه لا يمكن القيام بما هو أكثر من ذلك.

وأشار إلى أن معدل الوفيات بسبب كورونا لا يتعدى 2% من الحالات وهي تطال معدلات الأعمار المتقدمة أو من لديهم مشاكل صحية، معتبراً أن هناك هلع مبالغ فيه إلا أن هناك خوف من الإنتشار، لا سيما أن إمكانيات لبنان صعيفة.

وفي حين لفت هارون إلى أن في لبنان تم تسجيل 10 حالات إصابة، أوضح أن هناك 9 حالات مسترقة مقابل حالة واحدة لشخص مسن غير مستقر، مؤكداً أنه من الضروري تجهيز أماكن مخصصة في المناطق، كما حصل في ​مستشفى بيروت الحكومي​، شدد على أنه لا يمكن التوزيع على كافة المستشفيات بسبب صعوبة الإحتواء في حال حصول ذلك.