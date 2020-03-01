جنبلاط: لتشكيل وحدة مراقبة كورونا في السجون والنظارات والإدارات

أكد النائب السابق ​وليد جنبلاط​ أنه من الضروري تشكيل وحدة مراقبة مركزية بين ​وزارة الصحة​ و​الأجهزة الأمنية​ لمتابعته في السجون والنظارات وقصور ​العدل​.

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، لفت جنبلاط بأنه "كون هذا الوباء ​الكورونا​ لا يرحم احد ولا دين له ولا عرق ولا قومية فانه من الضروري تشكيل وحدة مراقبة مركزية بين وزارة الصحة والأجهزة الأمنية لمتابعته في السجون وقصور العدل والنظارات والإدارات وتأمينها ب​الوقاية​ الضرورية، وتسريع الأحكام القضائية تفاديا لانتشاره".