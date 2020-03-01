أكد النائب السابق وليد جنبلاط أنه من الضروري تشكيل وحدة مراقبة مركزية بين وزارة الصحة والأجهزة الأمنية لمتابعته في السجون والنظارات وقصور العدل.
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، لفت جنبلاط بأنه "كون هذا الوباء الكورونا لا يرحم احد ولا دين له ولا عرق ولا قومية فانه من الضروري تشكيل وحدة مراقبة مركزية بين وزارة الصحة والأجهزة الأمنية لمتابعته في السجون وقصور العدل والنظارات والإدارات وتأمينها بالوقاية الضرورية، وتسريع الأحكام القضائية تفاديا لانتشاره".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: لتشكيل وحدة مراقبة كورونا في السجون والنظارات والإدارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.