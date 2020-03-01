الحجار: مشكلة دياب هي بمحيطه الموجود بالسراي المتمثل بحزب الله

اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار، أن المشكلة لدى رئيس الحكومة حسان دياب هي في مستشاريه، مؤكداً أن البعض يرمي الحرام على تيار المستقبل، وأن الخطة لم تقدم أي خطة حتى الآن، والوضع الحالي يستدعي العمل على مجموعة من العناوين، معتبراً أن تعامل وزارة الصحة بموضوع كورونا غير جيد وغير مقبول.
واعتبر الحجار في مداخلة تلفزيونية، أن "الأبواب الخارجية الدولية والعربية مقفلة بوجه حكومة الرئيس دياب"، مؤكداً أن "الأبواب الخارجية كانت دائماً مفتوحة بوجه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، وكانت مقفلة فقط بوجه وزير الخارجية جبران باسيل".
ولفت إلى أنه "لا يمكن للبنان أن يقوم دون العلاقات العربية والدولية، وأن مشكلة دياب هي في محيطه الذي يتعلق بحزب الله الموجود في السراي إلى جانبه"، مشدداً على أن "دياب لم يلتزم سياسة النأي بالنفس التي وعد بها بشكل صحيح"، داعياً دياب إلى "ترجمة خطط البيان الوزاري والعمل عليها مع المعنيين"، مؤكداً "أن تيار المستقبل يتحمل مثل أي جهة سياسية أخرى".
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