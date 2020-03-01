الحجار: مشكلة دياب هي بمحيطه الموجود بالسراي المتمثل بحزب الله

اعتبر عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد الحجار​، أن المشكلة لدى رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ هي في مستشاريه، مؤكداً أن البعض يرمي الحرام على ​تيار المستقبل​، وأن الخطة لم تقدم أي خطة حتى الآن، والوضع الحالي يستدعي العمل على مجموعة من العناوين، معتبراً أن تعامل ​وزارة الصحة​ بموضوع ​كورونا​ غير جيد وغير مقبول.

واعتبر الحجار في مداخلة تلفزيونية، أن "الأبواب الخارجية الدولية والعربية مقفلة بوجه حكومة الرئيس دياب"، مؤكداً أن "الأبواب الخارجية كانت دائماً مفتوحة بوجه رئيس الحكومة الأسبق ​سعد الحريري​، وكانت مقفلة فقط بوجه وزير الخارجية ​جبران باسيل​".

ولفت إلى أنه "لا يمكن ل​لبنان​ أن يقوم دون العلاقات العربية والدولية، وأن مشكلة دياب هي في محيطه الذي يتعلق ب​حزب الله​ الموجود في السراي إلى جانبه"، مشدداً على أن "دياب لم يلتزم ​سياسة النأي بالنفس​ التي وعد بها بشكل صحيح"، داعياً دياب إلى "ترجمة خطط ​البيان الوزاري​ والعمل عليها مع المعنيين"، مؤكداً "أن تيار المستقبل يتحمل مثل أي جهة سياسية أخرى".