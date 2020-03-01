أبو سليمان: لعدم دفع سندات اليوروبوند وليس هناك من حل إلا ببرنامج مع صندوق النقد

رد الوزير السابق ​كميل أبو سليمان​، في حديث تلفزيوني، على عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، مؤكداً أن هناك إتفاقية بين لبنان ومصر حول الإعفاء من الضمان الإجتماعي للعمال المصريين، مشيراً إلى أن هناك قانون صادر عن المجلس النيابي يؤكد ذلك، لافتاً إلى أنه عندما صدر القانون لم يكن وزيراً للعمل حينها بل كان الوزير السابق محمد فنيش، وهو أصدر مذكرة بهذا الصدد، الأمر الذي تكرر مع باقي الوزراء السابقين باستثناء واحد.

وفي حين أشار إلى أنه كان قد تلقى تمني من وزير الخارجية والمغتربين السابق جبران باسيل حول هذا الموضوع، لفت إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقع المرسوم، داعياً أسود إلى أن يجد عمل ينفع كي يساعد البلد، معتبراً أن الهجوم عليه سببه حقد أعمى لدى أسود على حزب "القوات اللبنانية".

ولفت أبو سليمان إلى أن هناك حملة مبرمجة ضده من قبل بعض المؤسسات الإعلامية وهي واضحة بشكل مباشر، مؤكداً أننا "كمكتب محاماة لا ندخل في قضية فيها تناقض"، مشدداً على أنه "لم أخذ بحياتي المهنيّة كمحامي أي دعوى قضائية ضد ​الدولة اللبنانية​".

بالنسبة إلى خيارات الدولة اللبنانية في ما يتعلق إستحقاق سندات اليوروبوند، أكد أبو سليمان أن الدولة لم تتأخر في إتخاذ القرار، لافتاً إلى أنه نصح بعد الإعلان عن الموقف قبل اللحظات الأخيرة، نظراً إلى أن الإعلان قبل اسبوعين يشكل تعثراً مسبقاً يسمح للدائنين بطلب الدفع الإستباقي.

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وأوضح أبو سليمان أن الخيار الأول هو الدفع أما الثاني فهو تأجيل الدفع بناء على إتفاق على حاملي السندات التي تستحق هذا العام، أما الثالث فهو خيار عدم الدفع، معتبراً أن هناك تهويل أكبر بكثير من الواقع، خصوصاً أن هناك أكثر من 100 دولة تمنعت عن الدفع قبل لبنان، لكن المطلوب أخذ كل الإحتياطات اللازمة.

وأعلن أبو سليمان أنه مع التمنع عن الدفع مع تقديم خطة للتفاوض من أجل التوصل إلى إتفاق يؤدي إلى إعادة هيكلة الدين، لافتاً إلى أنه لا يمكن الخروج من المحنة قبل الإعتراف بأن البلاد في واقع صعب، معتبراً أنه ليس هناك من حل إلا برنامج مع ​صندوق النقد الدولي​ في ظل أزمة السيولة، داعياً إلى إنتظار ما سيعرضه الصندوق والحوار معه حول ما يمكن القيام به وما لا يمكن القيام به.

ورداً على سؤال حول أموال المودعين في المصارف، شدد أبو سليمان على أن الضمانة هي بخطة جدية، لافتاً إلى أنه لا يستطيع اليوم أن يقول أن أموال المودعين بخير، لكنه شدد على أن الأولوية يجب أن تكون لصغار المودعين وحمايتهم ومن الممكن القيام بذلك.