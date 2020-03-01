عطالله: حجم الهدر بوزارة المهجرين يتخطى الثلاثة الاف مليار ليرة

أكد وزير المهجرين السابق ​غسان عطالله​، في حديث تلفزيوني، ان "بحوزته ملف كامل عن ​الفساد​ الذي كان حصل سابقاً في ​وزارة المهجرين​، ويجب على كل من كان مسؤولاً في هذه الوزارة أن يتحمل مسؤوليته"، ونقل عطالله عن رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ سنة 1998 قوله ان "تأخير عودة المهجرين سببه مواقف و​سياسة​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ونعترف أننا أخطأنا في البداية بتسليم جنبلاط وزارة المهجرين ".

وأعتبر عطالله ان "الذين ظلموا في وزارة المهجرين من كل ​الطوائف​ ومن كان يذهب الى ​الدولة​ كان يظلم بينما من كان يذهب الى الزعيم فلم يظلم، والحديث عن الفساد بالوزارة ليس للتصويب على فريق او ​طائفة​ معينة"، لافتاً الى انه "تقدم بإخبار الى ​القضاء​ قبل الخروج من الوزارة، وسيتم متبعة القضية وسنطلب التوسع ب​الاخبار​ الذي قدمناه، ومن الضروري ان يواكبنا الرأي العام"، مشدداً على ان "وزارة المهجرين من سنة 1993 إلى قبل وصولي أنا إليها أخذت دور وزارة عدل وووزارة طاقة ووزارة زراعة ومؤسسة إسكان ولعبت كل الأدوار إلا دورها الأساسي وهو عودة المهجرين إلى بيوتهم، ولا يوجد اي وزير كان يعطي رفع حصانة عن الموظفين، وعندما وصلت للوزارة رفعت هذا الغطاء، وحجم الهدر في وزارة المهجرين يتخطى الثلاثة الاف مليار لأنها أنشئت على أساس أنها وزارة موقتة لكنها استمرّت عشرات السنوات من أجل الاستفادة منها من حيث النهب وأيضا في ​السياسة​".