الطقس غداً غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الاثنين غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​، في حين يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية فترة بعد الظهر، كما يبقى التحذير من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ 1500 كتر خلال ساعات الصباح الاولى والليل.

أما الثلاثاء، فقليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بينما الأربعاء قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.