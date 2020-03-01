التقدمي الاشتراكي عن إشكال راشيا: للتعاطي بهدوء خصوصاً بظل الظروف الراهنة

أكدت وكالة داخلية ​البقاع​ الجنوبي في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، في بيان، انها "تحتكم دائماً للأجهزة الرسمية في معالجة اي أشكال، وهذا ما حصل في ​راشيا​ اليوم أثناء مرور المسيرة التابعة لإحدى مجموعات الحراك أمام مركز الحزب في البلدة، حيث قام بعض مناصري أحد الأحزاب السياسية المشاركين في المسيره بالإساءة للمتواجدين بالقرب من مكان المسيرة من اهالي راشيا، وتوجيه عبارات مسيئة وإهانات لمجرد رؤيه أعلام التقدمي على مركز الحزب، مما اظهر ان البعض يريد تصفيه حسابات سياسيه من على صهوة الحراك وهذا أمر يجب ان يتنبه له الحراك الفعلي".

وأكدت الوكالة، "حرصها الدائم على الحوار والتفاهم الهادف"، موضحة ان "الركون إلى الأجهزه الامنية الرسمية لا سيما ​الجيش اللبناني​، هو الوسيلة التي اعتمدها الرفاق المتواجدين في مركز الحزب في راشيا لحل الأشكال"، داعية الى "التعاطي بهدوء خصوصاً في ظل الظروف الراهنة حيث الأولوية المطلقة لمواجهة ما يتعرض له مجتمعنا بسبب وباء ​الكورونا​ وتكثيف الجهود في هذا الاتجاه".