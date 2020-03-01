وزارة العمل تُجدد نفيها دعوة المؤسسات والادارات العامة الى الإقفال

جددت وزارة العمل نفيها أن تكون قد أصدرت أي بيان أو قرار تطلب فيه من المؤسسات الرسمية والشركات الخاصة الإقفال إبتداءً من صباح الاثنين في 2 آذار وحتى مساء الثلاثاء في العاشر منه، كما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطلبت الوزارة من جميع العمال والموظفين في الادارات والمؤسسات العامة التقيد بالارشادات التي تُعلنها وزارة الصحة حول فيروس "كورونا" حفاظاً على المصلحة العامة، متمنية على وسائل الاعلام مراجعتها قبل نشر اي بيان يتعلق بها.
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