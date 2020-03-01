وزارة العمل تُجدد نفيها دعوة المؤسسات والادارات العامة الى الإقفال

جددت ​وزارة العمل​ نفيها أن تكون قد أصدرت أي بيان أو قرار تطلب فيه من المؤسسات الرسمية والشركات الخاصة الإقفال إبتداءً من صباح الاثنين في 2 آذار وحتى مساء الثلاثاء في العاشر منه، كما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلبت الوزارة من جميع العمال والموظفين في الادارات والمؤسسات العامة التقيد بالارشادات التي تُعلنها ​وزارة الصحة​ حول فيروس "كورونا" حفاظاً على المصلحة العامة، متمنية على وسائل الاعلام مراجعتها قبل نشر اي بيان يتعلق بها.