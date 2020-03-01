وزارة الصحة ذكرت بقرار إقفال الحضانات حتى مساء 8 آذار

ذكرت ​وزارة الصحة العامة​، في بيان، بـ"القرار الصادر في شأن اقفال الحضانات حتى مساء الأحد الواقع فيه الثامن من آذار الحالي، كإجراء احترازي حرصا على صحة أطفالنا وسلامتهم".

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