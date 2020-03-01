أبو سليمان: لتحديد خسائر المالية العامة اللبنانية والتزامات مصرف لبنان تجاه المصارف

أوضح الخبير الإقتصادي ​​وليد أبو سليمان​، في حديث تلفزيوني، ان "​وزارة المالية​ هي التي تصدر سندات الخزينة وبحسب الاحداث الاخيرة يظهر لنا وجود طلب من ​وزير المالية​ ل​مصرف لبنان​ لدفع الفوائد، وهم ليسوا بقيمة استحقاق اذار، ولكن في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة التي نعيشها كان يجب على وزارة المالية ان تطلع الراي العام كيف اصبحت هذه العملية وبطلب من".

ولفت ابو سليمان، الى ان "احتياط العملات الاجنبية اصبح من ودائع المواطن البنانيين علماً انه يوجد تقنين من قبل المصارف وسقوف معينة للسحوبات، واصبح من الصعب ان يصل المواطن الى امواله ومدخراته"، مشيراً الى ان "تصريح رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ عن امكانية استبدال السندات هو متناقض لما كان في السابق، ومن ثم يقول انهم تكبدوا خسائر لتأمين السيولة للقمح والسلع الاساسية"، لافتاً الى ان "العملية الاساسية المطلوية اليوم هي تحديد خسائر ​المالية العامة​ اللبنانية والتزامات مصرف لبنان تجاه المصارف وثم الانتقال الى المصارف، وهذه العملية مطلوبة لنحدد وضعنا المالي المأزوم"، مبيناً انه "يتم ​البناء​ على واقع الارقام التي ينشرها مصرف لبنان علماً انه لا ينشر الارباح والخسائر، والارقام التي تنشر يوجد حولها العديد من علامات الاستفهام".