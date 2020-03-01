مي خريش: لعدم التعامل بسلبية مع ملف النفط والغاز

دعت نائب رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​مي خريش​، في حديث تلفزيوني، إلى عدم التعامل بسلبية مع ​ملف النفط​ و​الغاز​، بالإضافة إلى إبعاد الشق السياسي عن ​خطة الكهرباء​ من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية.

وأكدت خريش أن البدء بحفر أول بئر إستشكافي إنجاز كبير جداً، مشددة على ضرورة التلاقي حول الثروة الوطنية، لا سيما أن مردودها سيكون للوطن لا لرئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ أو "التيار الوطني الحر".

ورداً على سؤال حول شكر رئيس الجمهورية رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ على جهوده في هذا الملف في خطابه، أوضحت أن عون كان سيشكر أي وزير آخر فيما لو كان هو المسؤول عن تحويل هذا الحلم إلى حقيقة، مشددة على أنه لا يمكن إنكار أن هذا إنجاز لوزراء التيار، لكن ذلك لا يعني أنه ليس إنجازاً لكل اللبنانيين أيضاً.

وشدد خريش على أن لبنان بحاجة إلى طاقة أمل من أي مكان، متسائلة: "هل المطلوب دفنها فقط لأن التيار الوطني الحر يقف خلفها؟"، داعية إلى الخروج من عقدة جبران باسيل.