بلال عبدالله: كل الحكومات المتعاقبة فشلت في معالجة ملف الكهرباء

أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في حديث تلفزيوني، أن كل الحكومات المتعاقبة فشلت في معالجة ملف الكهرباء، الذي يشكل نزيفاً دائماً في الإقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه بعد 10 سنوات من الإيجابية الكلامية يجب إقناع المواطنين بأن هناك إنجازات حصلت أولاً.
وفي حين شدد عبدالله على أن كل الكلام ينتظر التنفيذ، أوضح أن لا مانع من إعطاء وزير الطاقة والمياه ريمون غجر وكل الحكومة فرصة من أجل العمل على سد النواقص، لافتاً إلى أن "اللقاء الديمقراطي" أعلن أنه سيكون ضمن المعارضة البناءة، لكنه سأل: "هل نحن بحاجة إلى 3 محطات تغويز؟"، موضحاً أن "كل الدراسات والنصائح من المؤسسات المعنية تؤكد أن لبنان ليس ذلك المستهلك الكبير الذي يحتاج إلى 3 محطات تغويز.
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