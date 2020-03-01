شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة النقل بالبرلمان: تركيا تنهار اقتصاديا بسبب إرهاب اردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام عبد الواحد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الأوضاع الاقتصادية في تركيا متردية، بسبب السياسات الداعمة للإرهاب، وبسبب الغارات الحمقاء العدوانية في ليبيا وسوريا من جانب أردوغان، مشيرا إلى تزايد عدد الشركات التركية التى تعلن إفلاسها بسبب الأزمة الاقتصادية المشتعلة فى تركيا وتزايد عدد حالات الانتحار بسبب تراكم الديون على الأتراك.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في بيان له، على أن سياسات أردوغان دفعت تركيا لمنحدرلا تستطيع الخروج منه، كما أن تساقط الجنود الأتراك قتلى في ليبيا وسوريا يزيد مأزق أردوغان ويعجل بأفول عصره.

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وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الحالة في تركيا أصبحت مترنحة ومتدنية للغاية، والسبب الأوحد هو أردوغان الذي يراهن على جماعة الإخوان الإرهابية ويسير وراء حماقات التمدد والخلافة.

وفى وقت سابق، أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه يعيش حالة من الانفصال التام عن أزمات شعبه وكوارثه، فبينما تعيش محافظة فان التركية مأساة إنسانية، بعد وقوع انهيارين جليديين، أسفرا عن وفاة 39 مواطنًا، كان الرئيس التركي يخطب في اجتماع جماهيري من أجل تقديم الشكر على نتائج الانتخابات المحلية فى مدينة داليجا بمحافظة قيريقكالي، حتى إن القنوات التلفزيونية الموالية للنظام قسمت الشاشة إلى نصفين، أحدهما لخطبة أردوغان، والثاني لنقل جهود انتشال جثث الضحايا، وأشار إلى أن عدم إحساس أردوغان بآلام شعبه استفز المعارضة التركية، فخرج نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن اسطنبول جورسال تكين، ليكتب عبر حسابه الخاص بموقع تويتر، تعقيبا على حديث أردوغان: "ارتفع عدد الذين فقدوا حياتهم في فان في الدقائق التى كتب فيها حزب العدالة والتنمية هذه التغريدة، إلى 38 شخصًا.. فلتتوقفوا عن ممارسة السياسة، ولتهتموا بهموم الأمة".