"مستقبل وطن" يواصل تنظيم ندواته عن فيروس كورونا للعاملين بالمنشآت السياحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة جنوب سيناء، ندوة تحت عنوان "فيروس كورونا"، من حيث الأعراض وسبل الوقاية، وذلك في إطار حملة التوعية التي أطلقها الحزب، على مستوي محافظات الجمهورية، واستمرارا للمبادرة التي أطلقتها، أمانة المهنيين بالمحافظة، برئاسة الدكتور محمد الحمامصي، عن أخطار فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، للعاملين بالمنشئات السياحية بمدينة شرم الشيخ بمختلف اللغات الأجنبية، والتي تأتي، تحت رعاية جيفارا محمد الجافي، أمين الحزب بالمحافظة.
وعقدت أمانة المهنيين عدة ندوات بمختلف المنشأت السياحية عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، تحت عنوان "فيروس كورونا من حيث الأعراض وسبل الوقاية"، حيث تقام المبادرة بعدة لغات مختلفة، مثل الإنجليزية والإيطالية والروسية واللغة العربية.
وشملت الندوات كيفية اتخاذ الإجراءات لمواجهة تهديدات فيروس كورونا وتوعية كافة العاملين والأعراض وأسباب انتقال العدوي وطرق الوقاية.
وفي سياق متصل، عقد فريق الطب الوقائي بإدارة الصحة بشرم الشيخ، ندوة تثقيفية، حول الإجراءات الوقائية الواجب إتباعها للوقاية من فيروس كورونا داخل العيادات والمنشآت الطبية الخاصة بفنادق شرم الشيخ، بحضور دكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والذي أشاد بالمستوى الراقي والجهود المبذولة من الدكتور محمد الحمامصى، مطالبا بضرورة استمرار المبادرة وتطبيقها في مختلف الأماكن.
ويواصل فعاليات القوافل الطبية المجانية في مركز أشمون بالمنوفية
كما واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة المنوفية، فعاليات القوافل الطبية المجانية الشاملة جميع التخصصات، بمركز أشمون، تحت عنوان "قوافل الخير"، وذلك تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم، وتحت رعاية النائب سامر التلاوي أمين الحزب بالمحافظة.
ونظمت القافلة الطبية بقرية ساقية أبو شعرة بمركز أشمون في تخصصات العظام والباطنة والأطفال والجلدية والتحاليل الطبية بأجر رمزي 10 للطبيب، وخصم بالصيدليات الموجودة بالقرية على جميع الأدوية، إضافة لتوزيع الكثير من الأدوية المجانية.
كما عقدت أمانة الحزب ندوة تثقيفية حول فيروس كورونا للحضور من المرضى وعلى مدار اليوم، وأجرت القافلة الطبية الكشف على ما يزيد عن 850 حالة في جميع التخصصات الطبية والتحاليل.
يأتي ذلك في إطار مشاركة حزب مستقبل وطن، في جميع المجالات والأنشطة التي تهدف إلى الوعي السياسي والاجتماعي والصحي لدا أبناء الوطن.
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