شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يواصل تنظيم ندواته عن فيروس كورونا للعاملين بالمنشآت السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة جنوب سيناء، ندوة تحت عنوان "فيروس كورونا"، من حيث الأعراض وسبل الوقاية، وذلك في إطار حملة التوعية التي أطلقها الحزب، على مستوي محافظات الجمهورية، واستمرارا للمبادرة التي أطلقتها، أمانة المهنيين بالمحافظة، برئاسة الدكتور محمد الحمامصي، عن أخطار فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، للعاملين بالمنشئات السياحية بمدينة شرم الشيخ بمختلف اللغات الأجنبية، والتي تأتي، تحت رعاية جيفارا محمد الجافي، أمين الحزب بالمحافظة.

وعقدت أمانة المهنيين عدة ندوات بمختلف المنشأت السياحية عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، تحت عنوان "فيروس كورونا من حيث الأعراض وسبل الوقاية"، حيث تقام المبادرة بعدة لغات مختلفة، مثل الإنجليزية والإيطالية والروسية واللغة العربية.

وشملت الندوات كيفية اتخاذ الإجراءات لمواجهة تهديدات فيروس كورونا وتوعية كافة العاملين والأعراض وأسباب انتقال العدوي وطرق الوقاية.

وفي سياق متصل، عقد فريق الطب الوقائي بإدارة الصحة بشرم الشيخ، ندوة تثقيفية، حول الإجراءات الوقائية الواجب إتباعها للوقاية من فيروس كورونا داخل العيادات والمنشآت الطبية الخاصة بفنادق شرم الشيخ، بحضور دكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والذي أشاد بالمستوى الراقي والجهود المبذولة من الدكتور محمد الحمامصى، مطالبا بضرورة استمرار المبادرة وتطبيقها في مختلف الأماكن.

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