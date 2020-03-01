اليونان: وضع اللاجئين على الحدود يشكل تهديدًا للأمن القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية، أن الوضع الحالي على الحدود مع تركيا، يشكل تهديدًا كبيرًا لأمن اليونان، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة اليونانية، أن حركة المهاجرين الحالية جاءت بتشجيع تركي.
أعلنت اليونان في وقت سابق من اليوم، أنها منعت في غضون 24 ساعة نحو 10 آلاف مهاجر قادمين من تركيا من دخول أراضيها منذ أمس السبت، وفق ما أعلنت السلطات اليونانية في بيان صحافي صدر عن المعبر الحدودي في كاستانييس شمال شرقي اليونان.
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