سويسرا تسجل الإصابة الـ 24 بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برن - (د ب أ)

سجلت سويسرا، اليوم الأحد، حالة الإصابة الـ24 بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلاً عن السلطات الصحية السويسرية.

فيما سجلت جمهورية الدومنيكان، اليوم الأحد، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الصحة في البلاد، رافاييل سانشيز كارديناس، أن المريض هو رجل 62 عامًا، وفي حالة مستقرة، ويتم علاجه في غرفة معزولة بمستشفى قرب العاصمة.

وأضافت أن المريض هو سائح من إيطاليا، ووصل إلى البلاد مؤخرًا دون أن تظهر عليه أعراض.

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وأصبحت لوكسمبورج أحدث دولة أوروبية، تؤكد حالتها الأولى المصابة بالفيروس.

وعاد الرجل 40 عامًا، إلى البلاد قادما من إيطاليا عبر مطار شارلروا البلجيكي في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقا لوزير الصحة بوليت لينيرت. وقيل إن الرجل حالته ليست خطيرة.

كما انضمت جمهورية التشكية إلى القائمة التي تضم ما لا يقل عن 60 دولة تم فيها رصد كورونا.

وأكد وزير الصحة في التشيك آدم فويتيتش اليوم الأحد أن الفحوصات التي خضع لها ثلاثة أشخاص اظهرت إصابتهم بالفيروس، والأشخاص الثلاثة اثنان من التشيك كانا في إيطاليا وأمريكي كان يدرس هناك.