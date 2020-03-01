حبس متهمين بالإتجار في الاستروكس بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة السلام، اليوم الأحد، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما حقيبة بها 500 كيس مخدر استروكس بغرض الإتجار.

وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير فني بشأنها.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام بترويج عاطلين المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ الكاميرات تم تحديد هويتهما وضبطهما، وعثر بحوزتهما على الكمية سالفة الذكر، بقصد ترويجها والكسب غير المشروع.