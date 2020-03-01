روسيا: لم نعد قادرين على ضمان سلامة الطائرات التركية في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد رئيس مركز المصالحة الروسية في سوريا، اليوم الأحد، أن روسيا لم تعد قادرة على ضمان سلامة الطائرات التركية في سوريا، بعدما أغلقت حكومة البلاد المجال الجوي في إدلب، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال اللواء بحري أوليج جورافليوف، في مؤتمر صحفي "في ظل هذه الظروف، لا يمكن للقيادة العسكرية الروسية ضمان سلامة الرحلات الجوية التركية في سوريا".

وقالت الحكومة السورية في وقت سابق، اليوم الأحد، إنها ستتعامل مع أي طائرة تحلق في المجال الجوي فوق شمال غربي البلاد، خاصة إدلب، كهدف معاد.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، تحطمت طائرة تركية مسيرة في شمال غرب سوريا بعدما طالتها الدفاعات الجوية في الجيس السوري.