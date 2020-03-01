فنلندا تسجل سادس إصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم - (د ب أ)

سجلت فنلندا، سادس حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، بعد أن شخصت ثلاث حالات إصابة جديدة.

وذكر المعهد الفنلندي للصحة والرعاية أن حالتين (طفل وشخص متقاعد)، كانا على اتصال عن قرب مع امرأة تم تشخيص إصابتها بالفيروس يوم الجمعة بعد زيارة إلى شمالي إيطاليا.

وتم عزل الأشخاص الثلاثة، كما تم فرض الحجر الصحي على نحو 130 شخصًا في منطقة هلسنكي ممن كانوا على اتصال بالطفل.

وقال المسؤول الطبي في المنطقة، أسكو جارفينين، خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد: "تعلم السلطات الصحية معظم أسماء الأشخاص الذين تم الكشف عنهم وسيتم التواصل معهم".