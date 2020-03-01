العراق.. مقتل متظاهر وإصابة 83 آخرين

قال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي اليوم الأحد، إن متظاهرا قتل و83 أصيبوا بالرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع وبنادق الصيد فيمواجهات مع القوات الأمنية.
وأضاف أن "هذه الحصيلة هي للصدامات التي حصلت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن العاصمة بغداد تشهد منذ ليلة أمس إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع الحشد لتظاهرة كبيرة دعا لها متظاهرون في بغداد والمحافظات.
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