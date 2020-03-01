أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تقرر فحص المسافرين من دول تعاني من معدل مرتفع في انتشار فيروس كورونا قبل ركوبهم الطائرات، ولدى وصولهم إلى الأراضي الأمريكية.
وكتب ترامب في "تويتر": "في ما
وأشاد ترامب بالجهود المبذولة لمنع انتشار المرض وسط انتقادات متزايدة من الديمقراطيين بشأن تعامل إدارته مع الأزمة.
وأعلن مسؤولو الصحة في ولاية واشنطن الأمريكية في بيان صحفي أمس السبت، أن "رجلا في الخمسينات من العمر توفي بسبب فيروس كورونا المستجد".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن تشديد الإجراءات على المسافرين بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.