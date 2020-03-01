ارتفاع ضحايا كورونا في إيطاليا لـ34 وفاة و1700 مصاب

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، اليوم الأحد، إلى 34، فيما بلغ عدد المصابين بالمرض إلى 1700.
يذكر أن مسئولا إيطاليا، أعلن أمس السبت، وصول عدد
ورفض رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبيكونتي، في وقت سابق فرض بعض الدول قيود على مواطنيه، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مناطق شمال بلاده، حيث تم إغلاق المدارس لمدة أسبوع وألغيت الأنشطة الثقافية والرياضية في عدد من البلدات شمال البلاد.
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