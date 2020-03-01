الكرملين: القوات الروسية في سوريا موجودة بشكل قانوني

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف، إن القوات الروسية هي الوحيدة الموجودة في سوريا على أساس قانوني وبناءً على طلب قيادة الجمهورية العربية السورية. سوريا على أساس قانوني وبناءً على طلب قيادة الجمهورية العربية السورية.

وأضاف بيسكوف في تصريح أوردته وكالة سبوتنيك الروسية أن جميع القوات العسكرية من الدول الأخرى في سوريا تتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي.

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