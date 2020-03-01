نائب ترامب: سنختبر لقاحًا لعلاج كورونا خلال 6 أسابيع

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستجري اختبارات سريرية على لقاح لعلاج فيروس كورونا خلال 6 أسابيع.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس السبت عن أول وفاة لديها بسبب الفيروس لرجل في الخمسينات من عمره في ولاية واشنطن.

وقال مسؤولون إن حالتين من بين ثلاث حالات في الولاية مرتبطتان بدار رعاية ظهرت على عشرات المقيمين فيها أعراض الفيروس.

ونقلت محطة سي.إن.إن عن مايك بنس قوله إنه على الرغم

من أن أغلب الأميركيين ليسوا في خطر داهم بسبب الفيروس إلا أن من الممكن أن يكون الإعلان عن المزيد من الوفيات في الولايات المتحدة وشيكا بعد الإعلان عن أول حالة.

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كان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بانس، قال إنه تم تشكيل فريق عمل مختص بمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن أميركا ستوسع نطاق حظر السفر ليطال أي

أجنبي زار إيران خلال 14 يوما.

كما حث مايك بنس الأمريكيين على عدم السفر لبعض الأماكن في إيطاليا وكوريا الجنوبية.

كما نصح ترامب في وقت سابق السبت،الأميركيين بأنه لا داعي للذعر بشأن فيروس كورونا ، بعد الإعلان عن أول حالة وفاة أميركية مرتبطة بتفشي المرض وفرض قيود جديدة على السفر.

وأذن الرئيس ترامب بفرض قيود جديدة على السفر يوم السبت، وقال في مؤتمر صحافي، إنه يبحث حتى في إغلاق الحدود الجنوبية ردا على تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أمريكيين لأول مرة، بينما أكد أنه "لا يوجد سبب للذعر" .