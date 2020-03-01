السعودية: جهزنا 25 مستشفى للتعامل مع أي إصابة بفيروس كورونا

أكد متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، أن المملكة جهزت 25 مستشفى للتعامل مع أي إصابة بفيروس كورونا قد يتم رصدها وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال المتحدث السعودي وفقا لقناة

العربية الإخبارية إنه فيما يخص المواطنين السعوديين بالخارج، فقامت المملكة بتسيير رحلات خاصة لإجلاء مواطنين من مناطق موبوءة، ووصلوا إلى المملكة واتخذت بشأنهم الإجراءات الصحية اللازمة.من جهته، أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، أن الوزارة بدأت بوقف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة ونظام معالجة التأشيرات، خلال فترة زمنية قصيرة.وتابع " تم تعميم الإجراءات الاحترازية على شركات ومؤسسات العمرة العاملة في المملكة بالإضافة للوكلاء الخارجيين".