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مسام ينتزع 5677 لغما في اليمن

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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الرابع من فبراير 2020، من انتزاع 5677 لغما منها 40 لغما مضادا للأفراد، و355 لغما مضادا للدبابات و5279 ذخيرة غير متفجرة، 3 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما نُزع منذ بداية المشروع حتى الآن 145464 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

الأسبوع الرابع من فبراير

5677 لغما

40 مضادا للأفراد

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355 مضادا للدبابات

5279 ذخيرة غير متفجرة

3 عبوات ناسفة


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