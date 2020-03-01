بسبب “كورونا”..الكويت تقرر فحص القادمين من مصر وسوريا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مارس 2020 09:59 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مارس 2020 09:59 مساءً - مشاركة

قررت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، فحص المسافرين القادمين من مصر وسوريا احترازياً بسبب فيروس كورونا.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بما يرفع العدد الإجمالي لمن تم تشخيص إصابتهم بالمرض في البلاد إلى 46، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضحت مسؤولة في الوزارة خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم أن أغلب الحالات، بما يشمل الحالة التي تم تسجيلها في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، هي لأشخاص سافروا إلى إيران أو تواصلوا مع أشخاص كانوا هناك.

يذكر أن الكويت كانت قد وضعت في وقت سابق كافة القادمين من إيران تحت الحجر الصحي، لاسيما بعد ارتفاع أعداد المصابين في إيران.

كما أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي على تويتر، الأربعاء الماضي، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة، وذلك اعتباراً من 1 مارس 2020 ولمدة أسبوعين ويشمل الطلبة والهيئة التدريسية.

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وفي 22 فبراير، أوقفت الكويت جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران بناء على تعليمات وزارة الصحة، وذلك بعد ظهور حالات إصابة في مدينة قم الإيرانية.

من جهتها، أوصت منظمة الصحة العالمية برفع مستوى التدابير والإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا. وثمّن وفد المنظمة، خلال زيارة له إلى الكويت، الإجراءات الخليجية بشكل عام في المطارات رغم كثرة المسافرين.

كما أشاد بتطبيق الكويت للمعايير الدولية في مواجهة الفيروس المستجد.