الحكومة اليونانية: حركة المهاجرين الحالية جاءت بتشجيع تركي

وأطلقت الشرطة اليونانية، اليوم، الغاز المسيل للدموع على مهاجرين يرشقونها بالحجارة على معبر إيفروس الحدودي مع تركيا.

اندلعت اشتباكات، السبت، بين الشرطة اليونانية والمهاجرين أثناء منعها ٤ آلاف مهاجر غير شرعي من الدخول عبر الحدود مع تركيا.

وأظهرت لقطات حية لتلفزيون "سكاي" باليونان إطلاق الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على مجموعات من المهاجرين كانت ترشقها بالحجارة.

ولا تسمح السلطات لوسائل الإعلام بالاقتراب من الجانب اليوناني للحدود وتبقيها على مسافة نحو كيلومتر.

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والجمعة، عززت اليونان إجراءات المراقبة على الحدود البحرية والبرية مع تركيا بعد التطورات التي وقعت الليلة الماضية في إدلب السورية.

جاء ذلك ردا على ما أعلنه مسؤول تركي رفيع المستوى أن بلاده اتخذت قرارا بعدم التصدي لمحاولات هجرة اللاجئين السوريين صوب أوروبا برا وبحرا.

وتستغل تركيا ورقة المهاجرين لابتزاز أوروبا للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية.

ويهدد أردوغان دائما بفتح الحدود لإغراق أوروبا بالمهاجرين واستطاع بهذه التهديدات الحصول على مليارات الدولارات.