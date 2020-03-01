السطات العمانية تعلق الرحلات السياحية الإيطالية بسبب كورونا

علقت السلطات العمانية، مساء الأحد، الرحلات السياحية الإيطالية إلى مطار صلالة

لمدة شهر بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحالتين الجديدتين لمواطنتين عمانيتين قادمتين من إيران، التي تعاني من انتشار الفيروس على نطاق واسع.

وقالت وزارة الصحة في سلطنة عمان على "تويتر" إن السلطنة سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4 حالات.

وسبق أن أعلن مسؤول بوزارة الصحة في سلطنة عمان أن إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد قد تماثلت للشفاء.

وظهر الوباء الذي أطلق عليه "كوفيد-19" لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان أواخر ديسمبر، وانتشر في سائر أنحاء الصين وفي أكثر من 25 دولة ومنطقة حول العالم.

ومدينة ووهان البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة، تخضع عملياً منذ 23 يناير لحجر صحّي بعدما قطعت السلطات الصينية كل المواصلات المؤدّية منها وإليها في محاولة للسيطرة على انتشار الوباء، الذي قضى على 2592 ألفا وأصاب أكثر من 77 ألفا.