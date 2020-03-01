أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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أخبار عاجلة الآن || عشرات المهاجرين غير الشرعيين يجتازون الحدود ويدخلون اليونان

آخر الأخبار العاجلة في العالم || بريطانيا تجلي عائلات العاملين وكل الموظفين من سفارتها بطهران

اجتاز عشرات المهاجرين غير الشرعيين، الأحد، الحدود ويدخلون الأراضي اليونانية بعد اشتباكات عنيفة مع حرس الحدود اليوناني.

أعلنت بريطانيا، مساء الأحد، إجلاء عائلات العاملين وكل الموظفين غير الضروريين من سفارتها في طهران بسبب فيروس كورونا.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 34