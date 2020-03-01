كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: مقتل متظاهر وإصابة 24 في اشتباكات مع قوات الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر أمنية عراقية، الأحد، مقتل متظاهر وأصيب 24 آخرين، في اشتباكات مع قوات الأمن العراقية بالعاصمة بغداد.

ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، تشهد بلاد الرافدين احتجاجات غير مسبوقة رفضا للنفوذ الإيراني وفساد الحكومة، قتل خلالها أكثر من ٥٠٠ شخص وأصيب الآلاف معظمهم من المحتجين.

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وفي وقت سابق الأحد، منح البرلماني العراقي، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مهلة حتى الغد الإثنين، للتصويت على تشكيلته الحكومية الجديدة.

وأفادت مصادر صحفية من داخل مجلس النواب العراقي،بأن رئيس النواب محمد الحلبوسي قال إن الإثنين آخر مهلة لعلاوي.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء المكلف قام بإجراء تغيير على قائمته الوزارية لتشمل 16 وزيرا، فيما تم الاتفاق عليهم على أن يتم تقدمه أمام الجلسة الاستثنائية غدا.