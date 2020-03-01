شبيه الشاب بلال: الناس في الشارع كيعطيو عليا باسمه -فيديو

لفت مخرج مغربي، يدعى رشيد الحجوي، الأنظار إليه، في افتتاح المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، ليلة أول أمس الجمعة، وذلك للشبه الكبير بينه والمغني الجزائري الشهير الشاب بلال.

وحضر رشيد الحجوي لافتتاح المهرجان، بصفته إعلاميا، ومخرج أفلام وثائقية، ويشارك في فعاليات الدورة 21 من هذه التظاهرة الفنية لتمثيل فيلمه، الذي يحمل عنوان “أمغار”.

وأكد المخرج المغربي أن الناس في الشارع يلاحظون الشبه الكبير بينه والشاب بلال إلى درجة أن هناك من يناديه باسمه، ظنا من أنه هو.

وسبق أن استغل شاب مغربي آخر، يدعى محمد، شبهه الكبير بالشاب بلال، ليحترف الغناء هو كذلك باسم “بلال المغربي”، قبل أن يعلن اعتزاله، نتيجة التزامه دينيا.