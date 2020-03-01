وفاة رضيع في مباراة بالدوري السعودي “تخلق” أزمة

وكالات

نعت وزارة الرياضة السعودية وفاة رضيع في مباراة بدوري المحترفين السعودي، حيث فوجئت جماهير الفتح بخبر صادم عقب لقاء فريقها أمام نادي الوحدة ضمن الجولة 20 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بوفاة رضيع عمره شهر ونصف، أثناء تواجده مع والدته في ملعب المباراة، التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وتعرض الرضيع غيث الفرحان لنقص حاد في الأكسجين وتوقف في القلب والتنفس، فارق الحياة بعدها مباشرة، وسط محاولات من رجال الإسعاف المتواجدين في الملعب لإنعاشه، دون جدوى.

ووضع الوالدان الطفل في عربة أثناء مشاهدة المباراة وبعد فترة من بدء المباراة تسلل إليهما الشك لطول فترة نومه وعندما حاولا الاطمئنان عليه فوجداه لا يتحرك فتم استدعاء الإسعاف الذي أكد لهما وفاته.

وأرجع أبويه سبب وفاته لضعف مناعته وخروجه في الأجواء الخارجية المزدحمة بعد أن كان تحت رعاية طبية مشددة لمدة شهرين.

وبحسب التقارير الصحفية فإن الطفل ولد بعد سبعة شهور حمل ونمو غير مكتمل ليتم وضعه في حضانة الأطفال لمدة شهرين َوتم إخراجه من المستشفى ليحضره والديه معهما للملعب.