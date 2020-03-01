شابان مثليان يعلنان زواجهما على “فايسبوك”.. والأمن يعتقلهما

اعتقلت السلطات الجزائرية، في الأيام الماضية، شابين مثليين في مدينة تبسة، بعد إعلانهما عن زواجهما عبر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأعلنت مديرية أمن ولاية تبسة، أنها اعتقلت الشابين، البالغين من العمر 26 و22 سنة، بتهمة” الاستهزاء بالمعلوم من الدين، وارتكاب الشذوذ الجنسي بصفة علنية، وحيازة، وعرض صور مخلة بالحياء”، كما ضبطت مصالح الأمن أقراصا مخدرة، كانت في حوزة أحدهما، وذلك بعدما احتفلا بحفل الزفاف في منزل صديقهما، وانتشر فيديو لذلك على مواقع التواصل.

وأدى ارتداء أحد الشاببن لبدلة محام إلى توجيه تهمة أخرى إليه، وهي “استعمال لقب متصل بمهنة قانونية”.

واعتقل الأمن الشابين مؤقتا في إطار التحقيقات معهما، فيما تم وضع صاحب المنزل، الذي احتضن زفافهما تحت الرقابة القضائية.

ويجرم القانون الجزائري المثلية الجنسية، بينما يسعى المثليون في معظم المجتمعات الإسلامية العربية إلى الخروج إلى العلن، مطالبين بمنحهم الحرية، واحترام ميولاتهم.