قرر مدرب برشلونة خوض مباراة الكلاسيكو، الذي سيجمعه عشية اليوم الأحد، بفريق ريال مدريد لحساب منافسات البطولة الاسبانية بتشكيلة تتكون من شتيغن، سيميدو، بيكي، أومتيتي، جوردي البا، بوسكيتش، دي يونغ، أرتور، فيدال، غريزمان، وميسي.
في المقابل، يدخل فريق العاصمة ريال مدريد قمة الدوري الإسباني بتشكيلة تتكون من كورتوا، كاربخال، راموس، فاران، مارسيلو، كاسيميرو، كروس، فالفيردي، فينيسيوس، إيسكو، وبنزيمة.
ويراهن برشلونة على نقاط الكلاسيكو لتوسيع الفارق عن الريال، في وقت يسعى فيه الممثل الأول للعاصمة الإسبانية، خطف الصدارة من ممثل كتالونيا.
كانت هذه تفاصيل خبر “كلاسيكو الأرض”.. تشكيلة برشلونة والريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.