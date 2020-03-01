“كلاسيكو الأرض”.. تشكيلة برشلونة والريال

قرر مدرب برشلونة خوض مباراة الكلاسيكو، الذي سيجمعه عشية اليوم الأحد، بفريق ريال مدريد لحساب منافسات البطولة الاسبانية بتشكيلة تتكون من شتيغن، سيميدو، بيكي، أومتيتي، جوردي البا، بوسكيتش، دي يونغ، أرتور، فيدال، غريزمان، وميسي.

في المقابل، يدخل فريق العاصمة ريال مدريد قمة الدوري الإسباني بتشكيلة تتكون من كورتوا، كاربخال، راموس، فاران، مارسيلو، كاسيميرو، كروس، فالفيردي، فينيسيوس، إيسكو، وبنزيمة.

ويراهن برشلونة على نقاط الكلاسيكو لتوسيع الفارق عن الريال، في وقت يسعى فيه الممثل الأول للعاصمة الإسبانية، خطف الصدارة من ممثل كتالونيا.