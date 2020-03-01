كليب “آسف حبيبي” يتجاوز عتبة 10 ملايين مشاهدة

تجاوز عدد مشاهدات كليب سعد لمجرد ولفناير “آسف حبيبي”، 10 مليون مشاهدة، بعد 6 أيام من طرحه، بينما تراجع من الرتبة الأولى في طوندونس يوتوب المغرب، إلى الرتبة 33 (صباح يوم الأحد).

الأرقام، التي حققها كليب آسف حبيبي، إذا قرناها مع أرقام العمل، الذي قبله “سلام”، سنجد أن وتيرة الإقبال على الأول ثقيلة مقارنة مع الثاني، الذي حقق 10 مليون مشاهدة في ظرف 3 أيام فقط.

وحقق كليب سلام لحدود الساعة، أي بعد حوالي 4 أشهر من إصداره، 34 مليون مشاهدة.

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وبالمقابل يتفوق كليب “آسف حبيبي” على كليب “بدك إيه”، الذي احتاج لأكثر من أسبوع للوصول إلى عتبة 10 مليون مشاهدة.

الأرقام المذكورة جميعها تبدو ضعيفة، إذا ما قرناها مع كليب سعد لمجرد، ومحمد رمضان، الذي استطاع تجاوز 10 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة من إصداره، وتجاوز 200 مليون مشاهدة، لكنه نشر على قناة المصري محمد رمضان.

يذكر أن الأرقام، التي يحققها لمجرد، عالية جدا، بخصوص وتيرة الحصول على ملايين المشاهدات، أو في عدد هذه الملايين بعد مرور شهور، وذلك مقارنة مع باقي الفنانين المغاربة.