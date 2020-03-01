حسنية أكادير يسحق النصر الليبي بخماسية في كأس “كاف”

سحق فريق حسنية أكادير، مضيفه النصر الليبي، بخماسية نظيفة في ذهاب كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي لعبت مساء اليوم بمصر.

وبدأ زحف الفريق السوسي نحو البحث عن هدف السبق مبكرا، بعد بلوغه المرمى في محاولات عديدة، أثمرت إحداها عن هدف في الدقيقة التاسعة حمل توقيع كريم البركاوي، قبل أن يعود اللاعب نفسه لتسجيل هدف ثاني في الدقيقة 15.

وسيطر حسنية أكادير طولا وعرضا في الشوط الثاني، حيث عاد البركاوي ليسجل “هاتريك” في الدقيقة 56، قبل أن ينهار الفريق الليبي بتلقيه لهدفين حملا توقيع السينغالي مالك سيسي في الدقيقتين 78 و87، وينهي الفريق المغربي المباراة بوضع قدمه في نصف النهائي قبل مباراة الإياب.

ويستقبل حسنية أكادير ضيفه النصر الليبي في مباراة العودة، يوم الأحد القادم بلعب “أدرار” في مدينة أكادير، بعدما حسم أمور عبوره إلى ما قبل نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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