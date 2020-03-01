شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو»: نأمل في عقد مفاوضات أفغانية داخلية قريبًا والان نبدء بالتفاصيل
وقال "بومبيو"، في تصريح لشبكة (سي بي إس) الإخبارية الأمريكية اليوم، إن الاتفاق الموقع يوم أمس كان تاريخياً، وتضمن التزامات مفصلة من جانب حركة طالبان بشأن خفض العنف في البلاد، ما يمهد الطريق لإجراء مفاوضات فيما بين الأفغان بشأن مستقبل البلاد لأول مرة منذ نحو 20 عاماً.
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