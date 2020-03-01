شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل 6 حالات إصابة بكورونا وتغلق أكبر متنزهات بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، اليوم الأحد، أنها شخصت ست حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ اثنان منهنَّ في بغداد واربع حالات في السليمانية وجميع الحالات كانت قادمة من ايران مؤخراً.قررت الجهات العراقية المختصة إغلاق متنزه الزوراء" أكبر متنزهات العاصمة العراقية بغداد" ستة أيام بدءًا من يوم غد الاثنين في إجراء وقائي للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا".

فيما قررت الجهات العراقية المختصة إغلاق متنزه الزوراء" أكبر متنزهات العاصمة العراقية بغداد" ستة أيام بدءًا من يوم غد الاثنين في إجراء وقائي للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا".

وأفادت أمانة بغداد التي أعلنت ذلك في بيان صحفي اليوم بأن قرار إغلاق المتنزه سيطبق بدءًا من صباح يوم غد الاثنين حتى يوم السبت المقبل , السابع من الشهر الحالي.