العمليات المشتركة تنفي تعرض التحالف الدولي لقصف في طوزخرماتو

نفت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، تعرض التحالف الدولي لقصف في طوزخرماتو.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض وسائل الإعلام تناقلت أنباء عن قصف صاروخي طال قوات التحالف الدولي في قضاء طوز خرماتو بمحافظة صلاح الدين".

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ونفت القيادة "هذه الاخبار جملة وتفصيلا"، مشيرة الى "عدم تواجد للتحالف قرب هذا القضاء".

وحذرت القيادة "وسائل الاعلام التي تحاول العبث بالرأي العام من خلال بث الشائعات والأخبار غير الدقيقة"، داعية الى "اعتماد الاخبار الأمنية من مصدرها الرسمي والمتمثلة بخلية الاعلام الامني".