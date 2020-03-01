اخبار العالم

صاروخان يستهدفان محيط قاعدة عسكرية في طوزخورماتو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفاد مصدر أمني، الاحد، صواريخ تستهدف محيط قاعدة عسكرية في طوزخورماتو.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاروخين استهدافا، مساء اليوم، محيط قاعدة الصديق في طوزخورماتو".

وغالبا ما تستهدف القواعد العسكرية في محافظات العراق بصواريخ من جهات مجهولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صاروخان يستهدفان محيط قاعدة عسكرية في طوزخورماتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا