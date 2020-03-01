صاروخان يستهدفان محيط قاعدة عسكرية في طوزخورماتو

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاروخين استهدافا، مساء اليوم، محيط قاعدة الصديق في طوزخورماتو".

وغالبا ما تستهدف القواعد العسكرية في محافظات العراق بصواريخ من جهات مجهولة.