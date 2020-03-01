أفاد مصدر أمني، الاحد، صواريخ تستهدف محيط قاعدة عسكرية في طوزخورماتو.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاروخين استهدافا، مساء اليوم، محيط قاعدة الصديق في طوزخورماتو".
وغالبا ما تستهدف القواعد العسكرية في محافظات العراق بصواريخ من جهات مجهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر صاروخان يستهدفان محيط قاعدة عسكرية في طوزخورماتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.