مصدر: علاوي سيلقي بعد قليل بيان الانسحاب من التكليف

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيلقي بيان الانسحاب من تشكيل الحكومة، بعد قليل".

وفشل مجلس النواب، اليوم الأحد، للمرة الثانية بعقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي.

