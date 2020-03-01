مصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سير جنوبي الفلوجة

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سير جنوبي مدينة الفلوجة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مدنياً توفي وأصيب أربعة آخرون، بحادث سير في منطقة الحصي الرابطة بين الفلوجة وعامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة". وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مشفى قريب".



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