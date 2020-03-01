تنشر الخليج 365، اليوم الاحد، وثيقة صادرة من محافظة الانبار توجه بتعطيل الدوام الرسمي في عدد من دوائر المحافظة الى نهاية الاسبوع الحالي بسبب كورونا. وفي ادناه نسخة مكن الوثيقة:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. الانبار تعطل الدوام لمدة أربعة أيام في عدد من الدوائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.