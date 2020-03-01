عضو بمفوضية حقوق الانسان يكشف حصيلة المصادمات قرب الخلاني اليوم

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، الاحد، عن حصيلة المصادمات قرب ساحة الخلاني وسط بغداد اليوم.

وقال الغراوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "متظاهراً استشهد واصيب ٨٣ بالرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع وبنادق الصيد في المصادمات التي حصلت بين القوات الامنية والمتظاهرين في ساحة الخلاني اليوم".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الاحد، بتسجيل 13 حالة اختناق واصابة بتجدد الصدامات قرب الخلاني وسط بغداد.