دولتان جديدتان تسجلان أول الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت جمهورية تشيكيا اليوم الأحد، عن تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا، تزامنا مع إعلان جمهورية الدومينيكان عن تسجيل أول إصابة على أراضيها. وقالت وزارة الصحة في جمهورية التشيك إن الحالات المسجلة متعلقة بمواطنين تشيكيين وطالب أمريكي سافروا مؤخرا إلى مناطق في شمال إيطاليا التي تشهد تفشيا كبيرا للفيروس. وأفادت السلطات الصحية في جمهورية الدومينيكان بأن الحالة المسجلة هي لسائح إيطالي يزور البلاد.

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